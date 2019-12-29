استطلاع يظهر تراجع الرغبة في الادخار بين الألمان

كشف استطلاع حديث تراجع الرغبة في الادخار لدى المستهلكين بألمانيا.

وجاء في الاستطلاع الذي تم إجراؤه لصالح الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية أن 46 بالمئة من الأشخاص البالغين في ألمانيا أودعوا أموالا للاستثمار بالبنوك في عام 2019.

يذكر أن نسبة هؤلاء الأشخاص بلغت 49 بالمئة في العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن هناك اختلافات كبيرة وفقا للمرحلة العمرية، حيث وصلت نسبة المودعين إلى 53 بالمئة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ممن شملهم الاستطلاع، وانخفضت إلى 38 بالمئة في أقل نسبها بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

وأشارت الرابطة إلى أن نسبة الأشخاص الذين أودعوا أموالهم مثلا في صورة أسهم زادت إلى 40 بالمئة، فيما كانت تبلغ العام الماضي 34 بالمئة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي أجرى الاستطلاع في الفترة بين 12 و17 ديسمبر الجاري بتكليف من الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية، وشمل الاستطلاع 1018 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما.