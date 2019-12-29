فناربخشة يفوز على ريزا سبور وسيفاس يتصدر الدوري التركي في عطلة الشتاء

أسدل فناربخشة الستار على فعاليات جولة الذهاب في الدوري التركي لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 1 على مضيفه تشايكور ريزا سبور اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز سيفاس سبور على جوزتبه 1 / صفر وألانيا سبور على قونيا سبور 2 / 1 وتعادل غازي شهير مع ملطية سبور 1 / 1 .

وبختام مباريات هذه المرحلة ، تبدأ فترة العطلة الشتوية والتي تمتد لثلاثة أسابيع على أن تستأنف فعاليات المسابقة في 19 يناير المقبل.

وتغلب فناربخشة على مضيفه ريزا سبور بهدفين سجلهما دينيز توروك وجاليسون ماركيز في الدقيقتين 13 و70 مقابل هدف سجله محمد أبرهون في الدقيقة 20 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد ريزا سبور عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأنهى سيفاس سبور جولة الذهاب في صدارة جدول المسابقة حيث تغلب على جوزتبه بهدف نظيف سجله مصطفى ياتاباري في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام اسطنبول باشاك شهير صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد جوزتبه عند 23 نقطة في المركز العاشر.