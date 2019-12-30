«فولكسفاجن» توظف 2500 خبير لوحدة برامجها الجديدة

أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات في فولفسبورج، اليوم الأحد، أنها تعتزم توظيف 2500 خبير في العام المقبل لوحدة برامجها الجديدة.

وأضافت المجموعة أنها تقوم بالإضافة إلى ذلك بتدريب المئات من مطوري البرامج.

وتعتزم فولكسفاجن، اعتبارا من بداية 2020 كما أعلنت من قبل، تجميع الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات في السيارات وزيادتها بصورة ملحوظة على المدى المتوسط.

وسيكون في فولكسفاجن بحلول عام 2025 أكثر من 10000 خبير بما في ذلك التعيينات الخارجية والشركات المنضمة للمجموعة وخبراء ماركات الشركة، وسيناط إلى هؤلاء تجميع الاختصاصات المتعلقة ببرامج السيارات إلى أن تطور فولكسفاجن في النهاية ماركة برامج خاصة بها.

من جانبه، قال جونار كيليان، مدير شؤون العاملين في فولكسفاجن إن الشركة تعتزم في العام المقبل تعيين نحو 2500 خبير في ألمانيا وحدها في المجالات المستقبلية للسيارات من التنقل الكهربائي إلى الرقمنة مرورا بتطوير برامج السيارات والاتصال.

وتحتاج الشركة إلى هؤلاء الخبراء لتطوير وتسريع وتيرة التنقل الكهربائي وربط السيارات بالشبكة الإلكترونية ورقمنة الأجيال المقبلة من السيارات.

وتسعى فولكسفاجن إلى رفع نسبة برامج السيارات التي تطورها بنفسها من أقل من 10% في الوقت الراهن إلى أكثر من 60%، وفقا لما أعلنته الشركة من قبل.

وستوفر الشركة مقارا لوحدة البرامج الجديدة في فولفسبورج وانجولشتات وبرلين بالإضافة إلى سياتل وبكين.