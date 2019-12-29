سكان مقديشو يهرعون لمساعدة الضحايا بعد انفجار الشاحنة المفخخة

توجه الكثير من السكان في مقديشو إلى أكبر مستشفيات بالمدينة اليوم الأحد للتبرع بالدم، فيما كان الأطباء يعالجون عشرات الضحايا المصابين في هجوم شاحنة مفخخة أمس.

وقال رئيس الوزراء، علي خيري إنه سيتم نقل بعض المصابين بشكل خطير خارج البلاد للعلاج.

ومن جهة أخرى، وصلت طائرة عسكرية تركية إلى العاصمة الصومالية، مقديشو صباح اليوم الأحد، تحمل مساعدات في أعقاب الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس السبت.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم عن وزارة الدفاع الوطنية التركية قولها في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية تحمل موظفي ومعدات خدمات صحية، وصلت إلى مقديشو، في مسعى لتقديم مساعدات إلى أشقائنا الصوماليين المصابين، خلال الهجوم الإرهابي البشع في الصومال".

وكان ما يقرب من 100 شخص قد قُتلوا في انفجار شاحنة مفخخة في مقديشو أمس السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء المركبات المدمرة وحطام ومخلفات الانفجار فى إحدى مناطق العاصمة الصومالية مقديشو .

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن ذلك، على الرغم من أن كثيرين يشكون في أن جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية قد تكون وراء الهجوم.

ودعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو إلى الوحدة في مواجهة "عدو الكرامة الإنسانية".

وأكدت السفارة التركية مقتل اثنين من الأتراك.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد الواقعة فى القرن الأفريقي لسنوات. ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

ومن ناحية أخرى أدان الزعماء في أوروبا وروسيا الهجوم "الهمجي".