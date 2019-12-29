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محافظ بورسعيد يزور مصابي حادث حافلة العمال

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محسن عشرى
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 4:13 ص | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 4:13 ص

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصابي حادث تصادم سيارة نقل مقطورة مع سيارة "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد على طريق "بورسعيد - دمياط"، وذلك أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى السلام بورسعيد.

واطلع المحافظ، خلال زيارته للمستشفى، على الحالة الصحية لجميع المصابين ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجها بتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمصابين، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص عزائه وعزاء أهل بورسعيد إلى أسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


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