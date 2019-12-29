جنوه الإيطالي يقيل مدربه موتا ويستعين بنيكولا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي جنوه الإيطالي اليوم الأحد رسميا عن إقالة مدربه تياجو موتا والاستعانة بدافيدي نيكولا.

وبات نيكولا ثالث مدرب يتولى تدريب جنوه هذا الموسم حيث يمتد عقده لستة أشهر مع إمكانية التجديد لموسم أخر إذا نجح في انتشال الفريق من كبوته في الدوري المحلي.

وخاض نيكولا /46 عاما/ فترتين احترافيتين كلاعب في صفوف جنوه لمدة خمسة أعوام، الفترة الأولى بين عامي 1995 و1998 والثانية بين عامي 1999 و2002.

وسبق لنيكولا تدريب عدة أندية من بينها ليفورنو وباري وكروتوني وأخرها كان مع اودينيزي بين نوفمبر 2018 ومارس 2019.

ويتذيل جنوه جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة من انتصارين فقط وخمسة تعادلات وعشر هزائم.