 وزير الأوقاف يدعو إلى بذل الجهود وإتقان العمل في خدمة الوطن - بوابة الشروق
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وزير الأوقاف يدعو إلى بذل الجهود وإتقان العمل في خدمة الوطن

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:46 م | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 1:46 م

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية بذل الجهود في خدمة الوطن، وإدراك التحديات التي تواجهنا، والاستعداد للتضحية في سبيل الوطن، والعمل على كل ما يسهم في قوته وعزته بالبناء والتعمير، والجد والاجتهاد، وإتقان العمل.

وشدد وزير الأوقاف - في بيان بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد - ضرورة التخطيط الجيد على المستوى الشخصي والمؤسسي للعام القادم، وترتيب الأولويات، وبناء الخطط العملية الطموحة والقابلة للتنفيذ، وإدراك الواقع وطبيعته ومتغيراته ، والأخذ بآليات التعامل العلمية العصرية مع هذا الواقع.

ودعا إلى ضرورة العمل على ترسيخ فقه "العيش المشترك" والمواطنة "المتكافئة" بين أبناء الوطن جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وتعميق معاني ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني، ومسابقة الزمن في الإنجاز ، والعمل المستمر على تطوير الذات واكتساب مزيد من الخبرات.

وجدد وزير الأقاف التأكيد على ضرورة محاسبة النفس على ما قدمت، ومراقبة الله في السر والعلن، والحرص على مرضاته، والثقة بما عنده، مما يسهم في الاستعداد الجيد للعام الجديد.


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