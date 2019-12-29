استطلاع: 34 % من الألمان يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة

كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلث الألمان يرغبون في إنهاء الائتلاف الحاكم الحالي قبل موعد الانتخابات القادمة في 2021.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 34% أيدوا إجراء انتخابات مبكرة.

وأيد في المقابل 39% استمرار الائتلاف المكون من الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية.

وزادت الرغبة في إنهاء الائتلاف الحاكم الحالي بين ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بصفة خاصة، حيث وصلت إلى 71%، وبلغت 48 بالمئة بين ناخبي حزب اليسار المعارض.

أما أنصار الاتحاد المسيحي مثلًا، فقد تراجعت نسبة تأييد إنهاء الائتلاف الحاكم الحالي بينهم إلى 21%، وأكد 61% منهم أنهم يرغبون في استمرار الاتئلاف.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية القادمة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في النصف الثاني من عام 2021، ربما في شهر سبتمبر أوأكتوبر، ولكن ليس هناك موعد محدد لذلك.

جدير بالذكر أنه تم إجراء استطلاع معهد "يوجوف" في الفترة بين 16 و18 ديسمبر الجاري، وشمل 2024 شخصًا.