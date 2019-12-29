أوامر لسكان بلدتين في أستراليا بإخلاء بيوتهم مع اقتراب حرائق الغابات منهم

أبلغت سلطات ولاية فيكتوريا في جنوب أستراليا سكان بلدتين صغيرتين بأن عليهم إخلاء بيوتهم يوم السبت مع خروج حرائق الغابات عن السيطرة على مقربة منهم ومع توقعات بارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت السلطات إن الحرائق قد تطال بلدة جونجراه التي تبعد نحو 450 كيلومترا إلى الشرق من ملبورن والتي يقطنها نحو 60 شخصا وكذلك بلدة مارتنز كريك خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة وإن على السكان المغادرة.



وذكرت خدمات الطوارئ في ولاية فيكتوريا في تحذير ”قد تكون تلك هي فرصتكم الأخيرة لفعل ذلك قبل أن يتسع نطاق الحرائق ... إذا قررتم البقاء قد لا تتمكن خدمات الطوارئ من مساعدتكم“.

وساعد انخفاض درجات الحرارة في الكثير من مناطق أستراليا أثناء أسبوع عيد الميلاد في احتواء بعض الحرائق لكن من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا الأمر الذي سيشكل تحديا لرجال الإطفاء.



وارتفعت درجات الحرارة في بعض مناطق جنوب البلاد يوم الجمعة لما يزيد عن 40 درجة مئوية ومن المتوقع أن تصل في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا إلى 43 درجة يوم الاثنين.

وأتت الحرائق في الأحراش والغابات الأسترالية على ما يقرب من عشرة ملايين فدان في خمس ولايات منذ سبتمبر أيلول كما وقعت ثماني حالات وفاة مرتبطة بتلك الحرائق.