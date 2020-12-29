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قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها تفاجأت باتصال هاتفي من إحدى شركات الإنتاج، تعرض عليها أداء دور بمسلسل «مأمون وشركاه» الذي قدم بطولته الفنان عادل إمام.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، «أنا مستنتش يخلصوا الجملة، وقولتلهم أنا معاكم التصوير إمتى؟».

وذكرت أنها تحمست لدورها بمسلسل مأمون وشركاه، خاصة أنها كانت منتقبة بالمسلسل، موضحة أن الدور لم يعتمد على شكلها وإنما على قدراتها التمثيلية.

وتابعت: «أنا ديما بدور على الدور اللي يعمل لشخصيتي نقلة، قبل ما يعمل نقلة لحياتي المهنية».