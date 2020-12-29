ألمانيا: عدد من أخذوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا وصل إلى 42 ألف شخص

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا حتى أمس الاثنين، وصل إلى 41 ألف و962 شخصا.

وأوضح المعهد أن مقدار الارتفاع المسجل في عدد الأشخاص الذين أخذوا التطعيم أمس مقارنة باليوم السابق عليه بلغ 19 ألف و84 شخصا، ونوه المعهد إلى أن هذا العدد لا يعبر فعليا عن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في يوم واحد بل إنه من الممكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة.

ولم يذكر المعهد بعد معدل التطعيم (أي عدد من أخذوا التطعيم قياسا إلى عدد السكان)، وقالت زوزانه جلاسماخر، المتحدثة باسم المعهد إن عدد من أخذوا التطعيم لا يزال ضئيلا للغاية.

ويجري الآن تسجيل التطعيمات الخاصة بالجرعة الأولى، ومن المنتظر إعطاء جرعة ثانية بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع حتى يمكن تحقيق التلقيح الكامل.

ومن غير الممكن افتراض أن كل من أخذوا التطعيم محميون بشكل مؤكد من الإصابة بمرض كوفيد-19.