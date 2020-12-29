الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد شهرين من رحلة علاجية من كورونا في ألمانيا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء إلى بلاده، بعد رحلة علاجية في ألمانيا للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن الرئيس تبون كان قد سافر إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.

وكان في استقبال تبون لدى وصوله إلى القاعدة الجوية العسكرية بوفاريك، بولاية البليدة، كل من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني وكمال فنيش رئيس المجلس الدستوري وعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) والفريق السعيد شقريحة رئيس الأركان الجزائري ومدير الديوان برائاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.