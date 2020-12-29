 الكويت: إصابة 236 شخصا بكورونا ليصل إجمالي الحالات لـ150 ألفا و93 - بوابة الشروق
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الكويت: إصابة 236 شخصا بكورونا ليصل إجمالي الحالات لـ150 ألفا و93

علم الكويت
علم الكويت
الكويت - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 7:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 7:51 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150 ألفا و93، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 43 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 248 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 146056 حالة.


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