السجن 4 شهور لناشط في هونج كونج أدين بإهانة العلم الصيني

صدر حكم بحق توني تشونج هون لام، وهو ناشط طلابي في هونج كونج، اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة شهور لإدانته بتهمة إهانة العلم الصيني والمشاركة في احتجاج بدون تصريح العام الماضي.

كان الناشط السابق في مجموعة "ستودنت لوكاليزم" المؤيدة للاستقلال، وعمره 19 عاما، ينتظر بالفعل المحاكمة بموجب قانون الأمن القومي، الذي تم فرضه على هونج كونج في يونيو.

وألقت قوات الأمن القومي القبض على تشون في أكتوبر خلال محاولة فاشلة لطلب اللجوء في القنصلية الأمريكية العامة بالمدينة، ووجهت إليه لاحقا تهمة تقويض الوحدة الوطنية والتآمر على نشر مواد تحريضية.

ومع رفض الإفراج عنه بكفالة، تم احتجازه حتى جلسة المحكمة بالتهمة التي تتعلق بالأمن القومي في 7 يناير، بدعوى خطر الفرار.

وفي 11 ديسمبر، أدين تشونج بتدنيس العلم الصيني خلال مظاهرة غير قانونية في مايو 2019، عندما مزق العلم أمام مقر الحكومة وألقاه في الهواء.

وتصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى السجن أربع سنوات.