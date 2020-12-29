الحبس سنة لصديق طفل المرور لاتهامه بالإساءة لرجل شرطة عبر وسائل الاتصال

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالحبس لمدة سنة لمصطفى يوسف، صديق "طفل المرور"، لاتهامه بإهانة أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه عبر وسائل الاتصال، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين، وشاب بالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بون حمل رخصتي القيادة والتسيير.