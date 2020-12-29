إيرباص تقترب من تسليم 550 طائرة في عام خرجت فيه الشركة عن مسارها بسبب كورونا

قامت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص"، بتسليم نحو 550 طائرة في عام 2020، مع تبقى ثلاثة أيام من العام الذي خرجت فيه الشركة عن مسارها بسبب جائحة كورونا، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وتقترب شركة صناعة الطائرات الأوروبية من هذا المستوى بحلول 31 ديسمبر، بعد إحصاء 477 عملية تسليم حتى نوفمبر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب سرية المعلومات. ولم تتم مراجعة هذه الأرقام وسيتم الانتهاء من هذ العملية بعد نهاية العام.

ولا تزال إيرباص متقدمة بشكل مريح على منافستها بوينج الأمريكية، على الرغم من عدم اقتراب أي من صانعي الطائرات من النتائج التي كانت متوقعة عندما بدأ العام. وكانت شركة إيرباص قد سلمت 863 طائرة وهو رقم قياسي العام الماضي، قبل أن تضربها أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتخلت الشركة المصنعة للطائرات عن توقعاتها السنوية بتسليم 880 طائرة في شهر مارس، حيث بدأ فيروس كورونا في إحداث حالة من الفوضي في خطط عملائها من شركات الطيران.