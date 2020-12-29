وزيرة التخطيط: متوسطات الفقر تصل إلى 80% في الأسر التي يتجاوز عددها عن سبعة أفراد





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياسات التي انتهجتها الدولة أدت إلى انخفاض معدلات الفقر، لافتة إلى انخفاض المعدل لأول مرة منذ 20 عامًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت السعيد، خلال لقاء لبرنامج «بالمصري»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان عبر فضائية «الغد»، مساء أمس الاثنين، أن بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز له معايير دولية، قائلة إنها تختص بعمل استقصاء للأسر لقياس حجم إنفاق الأسرة، والخروج بمؤشرات معينة كتحديد مستويات الفقر على مستوى الدولة.

ولفتت إلى أن الفقر متعدد الأبعاد تؤثر فيه مجموعة من المتغيرات، كحجم الأسرة ومستوى التعليم، موضحة: «كلما زاد حجم الأسرة أو انخفض مستوى التعليم تزيد متوسطات الفقر».

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن متوسطات الفقر تصل إلى 80% في الأسر التي يتجاوز عددها عن سبعة أفراد، قائلة إن المعدلات لا تزيد عن 10% مع انخفاض عدد الأسرة إلى 4 و5 أفراد.

وذكرت أن زيادة الحماية الاجتماعية أحد أسباب انخفاض مؤشرات الفقر، سواء كان من خلال ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا وتنقية بطاقات التموين، إضافة إلى الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية في القرى الأكثر احتياجًا، على مدار السنوات الماضية.