شركات الأدوية تخفض أسعارها بمقدار النصف لبيعها إلى منظومة التأمين الصحي في الصين

وافقت شركات الأدوية العالمية على خفض أسعار 119 دواء بمقدار النصف تقريبا من أجل ضم هذه الأدوية إلى قائمة الأدوية المتاحة في منظومة التأمين الصحي الصينية اعتبارا من مارس المقبل.

وقالت الوكالة الوطنية للأمن الصحي الصينية، إنه تم ضم حوالي 119 دواء إلى أحدث قوائم الأدوية الأساسية للخاضعين لمنظومة التأمين الصحي الحكومية بعد خفض كبير في أسعار توريد هذه الأدوية.

وكانت هذه الأدوية ضمن قائمة تضم 162 دواء تفاوضت الوكالة بشأن أسعارها مع الشركات المنتجة في وقت سابق من العام الحالي. وبعد المفاوضات تم خفض الأسعار بنسبة 5ر1% تقريبا.