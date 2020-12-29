فريق طبي بقنا العام ينجح في عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من بتر بالساق

أعلن راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم، نجاح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من بتر غير كامل بالطرف السفلي الأيمن.

وكانت السيدة (ب.أ.ع - 60 عاما)، تعاني من مرض السكر، وتدهورت حالتها الصحية، فتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي أملا في تلقي الخدمة الطبية المناسبة، ولكن لم تتحسن وحدث مضاعفات في الساق المبتورة.

فتوجهت المريضة إلى مستشفى قنا العام، حيث تعامل الفريق الطبي مع العملية الدقيقة رغم إصابتها بالسكر ومضاعفاته وقصور في الشرايين التاجية، حيث تم التعامل مع الحالة طبقا للمعايير الطبية حتى تماثلت للشفاء.

وتكون الفريق الطبي من الدكتور عماد الطيب، استشارى جراحة التجميل، والدكتور محمد عبد المجيد الضبع، استشارى ورئيس قسم العظام، والدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير والعناية المركزة.