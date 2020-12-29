الهجرة: متابعة التحقيقات في حادث مقتل المدرس المصري بالسعودية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرييين بالخارج، أنه سيتم متابعة التحقيقات في حادث المدرس المصري هاني عبد التواب الذي قتل بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على الثقة في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، معربة عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري.