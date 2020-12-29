تحيا مصر: جميع مساهمات الصندوق خلال جائحة كورونا من المصريين بالداخل والخارج

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق عمل على ستة محاور خلال 2020، في التنمية العمرانية والقضاء على ظاهرة العشوائيات، وتقديم المساعدات للمواطنين.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن أهالي بشائر الخير لديهم «كومباوند ومصاعد كهربائية وخدمة اجتماعية وملاعب وحضانات».

وأوضح أن الصندوق يدعو للمساهمة، وليس التبرع، في إنقاذ إنسان وتوفير حياة كريمة للطفل، متابعًا: «مفيش دولة تقدر تنجز كل هذه الإنجازات إلا إذا كانت مجتمعة بإرادة حقيقية أن تقف على قدمها وتعمل لتعيد حقوق غابت كثيرًا».

وأشار إلى مشاركة الصندوق في عدة مبادرات، ذاكرًا كل من «100 مليون صحة» و«نور عين».

ونوه بأن هناك مصريين في الخارج قدموا المساهمات خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن جميع مساهمات صندوق تحيا مصر من المصريين في الداخل والخارج.

ولفت إلى التعاون مع وزارة الهجرة، معقبًا: «اللي بعتلنا أجهزة تنفس صناعي واللي بعتلنا كمامات واللي تبرع بأرقام محترمة، وكانوا بيتواصلوا معانا طول الوقت.. هذه المساهمات انعكست بشكل يمثل طفرة في حجم المساعدات التي قدمها الصندوق الفترة الماضية».

وذكر أن المواطنين ممن يرغبون في الحصول على مساعدات يمكنهم التواصل مع الصندوق من خلال الصفحة الرسمية لتحيا مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»، أو عن طريق الخط الساخن «15118».