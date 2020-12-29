السعيد: محتاجين الناس تصرف عشان الإنتاج يزيد وعجلة الاقتصاد تستمر





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر ما قبل أزمة كورونا بلغ 5.6%، لافتة إلى أن المعدل ضمن الأعلى عالميًا.

وأضافت السعيد، خلال لقاء لبرنامج «بالمصري»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان عبر فضائية «الغد»، مساء أمس الاثنين، أن الأهم من معدل النمو هو التأثير على فرص العمل، قائلة إن العام الحالي شهد انخفاضًا في معدلات البطالة والتضخم، وزيادة مؤشرات الاستثمار.

ولفتت إلى أن انخفاض البطالة والتضخم وزيادة مؤشرات الاستثمار دليل على صحة الاقتصاد المصري، قائلة إن مصر حققت قدرًا عاليًا من التوازنات في الاقتصاد، عبر زيادة الاستثمارات مع تخفيض العجز ومعدلات الدين العام والمحلي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى انتهاج سياسات توسعية تشمل زيادة الدخول والمرتبات والاستثمار؛ للحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة، في وقت توجه فيه العالم إلى الانكماش.

ووصفت قرار الدولة بالحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في عجلة الاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، بأنه قرار سليم وتحدي ليس سهلًا، مؤكدة أن الدولة المصرية حققته بنجاح.

وأشادت السعيد، بتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستمر مع المواطنين عبر المؤتمرات الصحفية والذي منحهم قدرًا من الثقة، مؤكدة أنه ضمن عناصر نجاح تخطي الموجة الأولى لكورونا.

وأوضحت أن الدولة اتخذت مجموعة من السياسات لمساندة القطاعات المتضررة بتخفيف العبء المالي عليها، كتأجيل المدفوعات الضريبية، والمدفوعات السيادية، والاستحقاقات الخاصة للقروض من خلال البنك المركزي.

وتابعت وزيرة التخطيط أن الدولة ضخت استثمارات بشكل أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والزراعة التي تمتلك مرونة؛ لتساند الاقتصاد خلال الأزمة.

وذكرت أن الدولة زودت المعاشات والمرتبات والعلاوات، إضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ لمنح قدر من الإنفاق الاستهلاكي، معلقة: «محتاجين الناس تصرف عشان الإنتاج يزيد وعجلة الاقتصاد تستمر».