 غضب شعبي يجتاح البرازيل بعد مقتل 6 نساء خلال احتفالات عيد الميلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غضب شعبي يجتاح البرازيل بعد مقتل 6 نساء خلال احتفالات عيد الميلاد

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 1:45 ص

أثارت جرائم قتل ما لا يقل عن 6 نساء تم اكتشافها بعد فترة عيد الميلاد، ذعراً في البرازيل.

وكتبت وزارة شؤون المرأة في برازيليا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، "إنه شر يؤثر على البرازيل والعالم بأسره ويتطلب جهدا مشتركا للتغلب عليه".

ولقيت النساء اللائي وردت أخبارهن في وسائل الإعلام، حتفهن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين بين يومي الأربعاء والجمعة، وهو يوم عيد الميلاد.

ووفقا لتقارير إعلامية، قُتلت قاضية في ريو دي جانيرو بـ 16 طعنة أمام بناتها.

وأوضحت التقارير أن القضاء في ريو قد وفر للقاضية البالغة من العمر 45 عاما حراسة أمنية لإبعاد زوجها السابق العنيف، غير أن المرأة قررت منذ نوفمبر الماضي الاستغناء عن تلك الحماية.

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