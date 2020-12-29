كيف أصبح سانتا كلوز رمزا للاحتفال برأس السنة الميلادية؟

تعتبر شجرة عيد الميلاد والأضواء والجوارب الدافئة والملابس الحمراء والغزلان، رموزا تشير إلى قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث يتم الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية في ليلة 31 ديسمبر من كل عام؛ لجمع العائلات معًا، وتبدأ الاستعدادات لأجمل وقت في العام، حيث تدق الأجراس وتملأ أصوات السعادة العام. لكن ما هو مفهوم "بابا نويل" أو "سانتا كلوز"، ولماذا يتم الاحتفال به في الكثير من أماكن العمل؟

وفي السطور التالية، تستعرض "الشروق" تاريخ "سانتا كلوز"، وذلك كما نشره موقع "غانا جاردين".

بدأ مفهوم "Secret Santa" بالكامل كتقليد غربي انتشر تدريجيا إلى أجزاء مختلفة من العالم، وذلك عندما قرر أحد فاعلي الخير طرح فكرة إهداء الآخرين مجموعة من الهدايا بشكل مجهول خلال أعياد رأس السنة، حيث عُرف هذا الشخص صاحب السبب في رسم الابتسامة والفرحة على وجوه الآخرين بأسماء مختلفة مثل "كريس كرينجل" أو "كريس كيندل" في أيرلندا وكندا وأستراليا، لكن تظل القاعدة المشتركة الوحيدة هي أنه عليه إهدائها دون الكشف عن هويته.

• سر "سانتا" في أماكن العمل

لا يتم اتباع تقليد "Secret Santa" بين العائلات فحسب، بل يتم أيضًا من قبل المدرسة وطلاب الجامعات وزملاء العمل، حيث أصبحت ثقافة شائعة جدًا في أماكن العمل، وذلك لأن تقليد "Secret Santa" تربط الناس ببعضهم؛ مما يوفر رابطة قوية ضرورية لتحقيق الإنتاجية المثلى، وذلك عن طريق كتابة أسماء العاملين في مكان العمل على ورقة عشوائية، ويمكن للناس اختيار أي اسم عشوائي، مع الاحتفاظ بسرية وتقديم هدية مناسبة له بمناسبة أعياد رأس السنة، حيث أصبح هذا التقليد الغربي طريقة رائعة لبدء الترابط بين الموظفين والشركة.