أسواق المملكة المتحدة تسجل ارتفاعات في أول يوم تداول كامل بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تدفق المستثمرون على أسواق المملكة المتحدة في أول يوم كامل من التداول منذ أن أنهى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنوات من عدم اليقين والذي كان يثقل كاهل المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وارتفع الجنيه الاسترليني، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 (فايننشال تايمز للأوراق المالية) لأعلى مستوى في ما يقرب من شهرين. وتجاهل المستثمرون في الغالب مخاوفهم في الوقت الحالي بشأن الاتفاق، والذي لن يمتد إلى الصناعة المالية أو قطاع الخدمات المهم في المملكة المتحدة.

وكان هذا أول سوق مفتوح للأسهم والسندات في المملكة المتحدة منذ أن أكملت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاتفاق بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية يوم الخميس، لتجنب خطر حدوث طلاق فوضوي هذا الأسبوع. كما تم تحفيز الثقة عبر الأسواق من خلال الاتفاق على حزمة التحفيز الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك ناش ، رئيس بدائل الدخل الثابت في شركة جوبيتر لإدارة الأصول: "أتوقع أن يتفوق أداء الأصول في المملكة المتحدة والجنيه الإسترليني أيضًا ، على الرغم من أن الجميع يسلط الضوء على أوجه القصور في الاتفاق".

ونجح الاتفاق التجاري في تجنب أسوأ سيناريو لاقتصاد المملكة المتحدة، والذي كان سيخضعها لشروط منظمة التجارة العالمية ويقلل من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر1 % في العام المقبل، وفقًا لـوكالة بلومبرج.