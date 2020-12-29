وفد مغربي يبدأ زيارة إلى إسرائيل لدفع تطبيع العلاقات

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن وفدا مغربيا بدأ زيارة لإسرائيل من اجل دفع تطبيع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) بأن المهمة الرئيسية للوفد هي دراسة الإمكانية لإعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية للمملكة المغربية في تل ابيب حتى عام ألفين، علما بأن حكومة الرباط لا تزال تمتلكه.

من جهة أخرى، أجرى اليوم الاثنين وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس مباحثات عن بُعد مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العَلَمي حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين.

ودار الحديث بين الوزيرين الإسرائيلي والمغربي عن قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.

ومن المتوقع أن يبدأ في الشهر المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب.

يشار إلى أن المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقعت في وقت سابق الشهر الجاري على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط بشأن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وتضمن الإعلان الثلاثي المشترك ثلاثة محاور أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاق ومواصلة العمل في مجال التجارة و المالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأصبح المغرب رابع دولة تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان العام الحالي.