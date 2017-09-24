تعليم دمياط ينظم ورشة عمل لتنمية روح الانتماء والمواطنة داخل المدارس

نظمت إدارة توجيه التربية الفنية بدمياط، ورشة عمل تحت عنوان: "التربية الفنية ودورها في تنمية روح الانتماء والمواطنة" داخل المدارس، وذلك بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

وتفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الأعمال الفنية التي تمت أثناء ورشة العمل، معربا عن تقديره لمستوى الإتقان الفني وإخراجها من خامات البيئة، وذلك بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، وعبدالمنعم ربيع موجه عام التربية الفنية، وإلهام المرجاوي موجه أول إدارة دمياط التعليمية.

وكرم عثما، المعلمين المشاركين في ورشة العمل، مقدما الشكر والتقدير لجميع القائمين على ورشة العمل وخاصة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، لتهيئة المناخ لإقامة تلك الأعمال.

و أكد عثمان، أن تربية الأبناء على حب الوطن من المعاني المهمة التي يجب على المعلمين زرعها في الطلاب منذ الصغر، فحب الأوطان يكبر في قلوبهم كلما كبرت أعمارهم، وكلما تربى الطالب على حب وطنه كلما كان مواطنا صالحا في المستقبل.