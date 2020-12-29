كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، عن أن عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد التي تم تسجيلها في المملكة خلال الـ11 شهراً الماضية بلغت إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققةً أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80% عن نفس الأشهر من العام الماضي.



وأوضح تقرير "ساما" اليوم، أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر نوفمبر الماضي سجلت أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30604 عقود بقيمة بلغت 15.7 مليار ريال، بنمو 73% في التمويل و50% في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، الذي سجل 20525 عقدا بقيمة 9 مليارات ريال.



وأظهرت نشرة "ساما"، أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر الماضي، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 12.7 مليار ريال، و15% للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون ريال.



يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نمو في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار ريال.