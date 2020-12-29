دورتموند يعلن تعافي هالاند من الإصابة واقتراب مشاركته في لقاء فولفسبورج

قال مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، إن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها، كما أنه قد يعود للمشاركة مع فريقه أمام فولفسبورج في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال زورك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "عملية التأهيل سارت بشكل جيد، ونتوقع أن يشارك هالاند مرة أخرى مع الفريق أمام فولفسبورج".

وعانى هالاند من الإصابة في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ليخضع لفترة تأهيل في قطر.

وفاز دورتموند بمباراة واحدة من أربع مباريات خاضها الفريق بدون مهاجمه النرويجي البالغ من العمر 20 عاما، والذي يتصدر ترتيب الهدافين في الفريق برصيد عشرة أهداف، كما تراجع الفريق للمركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة خلف فولفسبرج، في الوقت الذي رحل فيه المدرب لوسيان فافر عن منصبه ليحل إدين تيرتسيتش بدلا منه.