إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء، على طريق " دهب- نويبع".

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاك على الطريق الدولي " دهب- نويبع"، بالقرب من محمية أبوجالوم.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم (عبد القادر خالد - 25 عامًا)، و(جهاد أحمد عبد العظيم - 25 عامًا)، من محافظة المنصورة، و(إسلام محمد رمضان محمد - 28 عامًا) من الشرقية، و(محمد حسين جاد الكريم - 28 عامًا) من سوهاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع 3 سيارات اسعاف، لنقل المصابين لمستشفى نويبع لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.