 إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

رضا الحصري:
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 10:49 م

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء، على طريق " دهب- نويبع".

كان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاك على الطريق الدولي " دهب- نويبع"، بالقرب من محمية أبوجالوم.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم (عبد القادر خالد - 25 عامًا)، و(جهاد أحمد عبد العظيم - 25 عامًا)، من محافظة المنصورة، و(إسلام محمد رمضان محمد - 28 عامًا) من الشرقية، و(محمد حسين جاد الكريم - 28 عامًا) من سوهاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع 3 سيارات اسعاف، لنقل المصابين لمستشفى نويبع لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك