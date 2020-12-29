تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب وشلاتين.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

بورسعيد 14 21

الإسكندرية 12 22

شرم الشيخ 16 25

أسوان 12 26

كاترين 03 16

الإسماعيلية 12 22