النقل: 13 إنجازًا للوزارة في مجال الطرق خلال 2020

أصدرت وزارة النقل تقريرًا تضمن إنجازاتها لعام 2020 في مجال الطرق، تضمن تنفيذ 625 كيلومترا طرق جديدة بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وذلك عام 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ بطول 342 كم وبتكلفة بلغت 5.6 مليار جنيه، كما تم تطوير طريق "النفق – النقب" بطول 231 كم وبتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.

يأتي ذلك بينما وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق "109كم" حتى النفق بطول 24 كم إلى 869.6 مليون جنيه، في حين وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس الصحراوي" بطول 28 كم إلى 572.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الطرق، أشار التقرير إلى أنه تم إعادة تأهيل طرق بطول 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه وأهمها، ازدواج طريق "المنصورة – مدخل كوبري طلخا" بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.

كما تم رصف ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

ولفتت الوزارة أنه تم رصف ورفع كفاءة طريق "سعام – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه، وكذلك تم رفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" بطول 13 كم وبتكلفة بلغت 89 مليون جنيه.

وإلى جانب ذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" بطول 16 كم بتكلفة 35.7 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة توريد معدات حديثة لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة في مجال صيانة الطرق بلغت نحو 400 مليون جنيه، وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف لتوفير التكلفة وتقليل مدة التنفيذ حفاظاً على البيئة.