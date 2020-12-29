علقت الدكتورة نجوى هاشم، نقيبة الصيادلة بالجيزة، على واقعة ضبط صيدلية تبيع وتحزن الخمور بمنطقة إمبابة، قائلة: «الصيدلية مكنتش بتبيع خمور، لكن ما تم رصده كرتونة بيرة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، إن كلا الأمرين مرفوض سواء بيع الخمور أو تواجد «كرتونة البيرة» داخل الصيدلية، موضحة أنها لم تطلع بعد على المحضر، لمعرفة سبب تواجد هذه الكرتونة.

وأعربت عن رفضها لما تم تداوله من اتهام للصيدليات ببيع الخمور، موضحة أنها تواصلت مع إدارة الصيدلة بالجيزة والمفتش المختص بالواقعة، وأكدا لها عدم تواجد خمور بالصيدلية.

وتابعت: «لو البيرة ممنوع بيعها في السوبر ماركت يبقى ممنوعة على الكل»، معقبة: «صاحب الصيدلية ممكن يقول أنا كنت سايبها في الصيدلية وهاخدها البيت، هل تم ضبطه وهو يبعها؟».

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الجيزة برئاسة اللواء أشرف بكر، حملة للتفتيش على الصيدليات بقطاع إمبابة، أسفرت عن ضبط صيدلية تبيع أدوية مجهولة المصدر، وكذلك بيع وتخزين الخمور داخل الصيدلية وتم مصادرة الأحراز للعرض النيابة العامة لإصدار قرار بشأنها، كما تم ضبط صيدليتين بدون صيدلي وتم غلقهم.