استمرار التصويت لليوم الثاني على التوالي في انتخابات برلمان الشباب بالوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه لليوم الثاني على التوالي، تواصل إدارة التعليم المدني إجراء انتخابات برلمان الشباب تحت رعاية الدكتور شرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال في تصريحات لـ"الشروق"، إن انتخابات البرلمان تجري إلكترونيا على مدار يومين لمن لهم حق التصويت من أعضاء البرلمان المسجلين إلكترونيا والبالغ عددهم ٢٣٠ عضوا، بعدد ٤ مقار بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، تحت شعار: "كن قياديا كن مؤثرا".

وأضاف أنه من بداية فتح باب الترشح والهدف هو إجراء نموذج محاكاة حقيقي لتدريب الشباب على المشاركة السياسية على غرار انتخابات مجلس النواب، والتصويت الإلكتروني يعد تجربة وتدريب للشباب بهدف أن تعمم تلك التجربة في المستقبل والاعتماد الكلي على عوامل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الانتخاب الإلكتروني يتم بالنظامي الفردي والقائمة، وتم تحديد عدد أعضاء البرلمان المنتخبين حسب الكثافة السكانية بشكل مماثل لعدد أعضاء مجلس النواب بالمحافظة التي تضم دائرتين على غرار مجلس النواب؛ ليشعر الشباب بالبرلمان بالتدريب الحقيقي.