وزير الاقتصاد الألماني يؤيد تعزيز التعاون الأوروبي مع بايدن لحماية المناخ

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، عن تأييده لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مجال حماية المناخ.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن من الصواب ومن الضروري أن نكون كأوروبيين أول من يُقْبِل على الرئيس الأمريكي الجديد من أجل تشكيل تحالف جديد للمناخ".

وأضاف التماير، أن بايدن أعلن أن بلاده ستنضم مرة أخرى إلى معاهدة باريس للمناخ التي انسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأنه سيضع لنفسه أهدافا طموحة تتعلق بالمناخ.

وتابع التماير: "أرى في هذا أملا كبيرا في بداية جديدة لسياسة المناخ على المستوى الدولي، وأتوقع بقوة انعقاد قمة مناخ على نحو سريع سبيا بين بايدن وأورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية".

وتتعاون ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين في مجال حماية المناخ، وقال التماير: "الصين أعلنت المواعيد المحددة لأهدافها الخاصة بالمناخ وتشديد هذه الأهداف، ويجب أن تتبع هذه الكلمات أفعال، وأنا أوؤيد بشدة ألا نستبعد أحدا في هذه النقاشات لأن كل إسهام لحماية المناخ له أهميته".