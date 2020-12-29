الأرجنتين تبدأ حملة تلقيح لمواطنيها بلقاح سبوتنيك V الروسي

بدأت الأرجنتين في إعطاء لقاح "سبوتنيك - 5" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى سكانها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، وتم توزيع ما يقرب من 300 ألف جرعة في جميع مقاطعات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



وذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام"، أن حملة التطعيم انطلقت بشكل متزامن في جميع أنحاء البلاد.



وبذلك أصبحت الأرجنتين الدولة الثالثة في العالم التي تبدأ تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك - 5" المسمى باسم "قمر صناعى روسى".



وستوجه الدفعة الأولى إلى العاملين في المجال الصحي. وبجانب ممرضة، كان الحاكم ونائب وزير الصحة بمقاطعة بوينس آيرس من بين أول من تلقوا اللقاح.



وكتب الحاكم على موقع تويتر "اليوم بداية نهاية الوباء في الأرجنتين".



وتواجه بداية حملة التلقيح الوطنية العديد من التوقعات، فضلاً عن قدر من عدم الثقة، حيث كانت روسيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك - 5" على نطاق واسع، حتى قبل أن تبدأ مرحلة اختبار مهمة ونهائية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هيئة تنظيم الشؤون الصحية في الأرجنتين أعطت موافقة طوارئ سريعة لاستخدام اللقاح الأسبوع الماضي، بعد الموافقات السابقة التي حصل عليها من روسيا وبيلاروس.



وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز للتلفزيون الحكومي، بحسب وكالة "تيلام": "أعتقد أن الناس يثقون كثيرا في اللقاح.. إنهم لا ينتبهون لمحاولات تخويفهم".



ومن خلال هذه المبادرة، تنضم الأرجنتين إلى أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وتشيلي في بدء التطعيم، الذي من المتوقع أن ينهي الوباء ووفياته وآثاره الاقتصادية الكارثية.



وسجلت الأرجنتين أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 43 ألف حالة وفاة مرتبطة به.