هروب السياح البريطانيين من الحجر الصحي المفروض في منتجع تزلج بسويسرا

فر مئات السائحين البريطانيين الذين أُجبروا على الحجر الصحي في منتجع سويسري للتزلج، في الليل؛ خوفا من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيا، إن السياح فروا من منتجع "فيربير" الفاخر بسويسرا، والمعروف باسم "ليتل لندن"؛ لشعبيته بين السياح البريطانيين، وأن الموظفون لم يدركوا فرارهم إلا بعد أن بقيت صواني الطعام خارج غرفهم كما هي.

وقال جان مارك ساندوز، المتحدث باسم بلدية بانيز في كانتون فاليه، حيث يقع المنتجع، إن ما يقرب من 420 بريطانيًا أمروا بدخول الحجر الصحي قبل عيد الميلاد.

وأضاف ساندوز، لصحيفة "سونتاجس تسايتونج" السويسرية المحلية، أن نحو 50 شخصا فروا، بينما لا يزال أقل من 12 من بين 370 آخرين في المنتجع حتى يوم الأحد.

ومع إلغاء الرحلات الجوية، لم يتضح إلى أين هرب السائحون، على الرغم من أن السلطات السويسرية قالت يوم الأحد إن بعضهم ظهر في فرنسا، وفقًا لـ"دويتشه فيله".

وكان من المقرر أن تزدهر منتجعات التزلج على الجليد في سويسرا بالسياح البريطانيين الباحثين عن الثلج، لولا حظر الطيران بسبب السلالة الجديدة لكورونا الموجود في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة السويسرية، إن الحجر الصحي سيحدث بأثر رجعي لمدة 10 أيام لأي شخص وصل من المملكة المتحدة منذ 14 ديسمبر، بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا الذي يخشى الخبراء أن ينتشر بسرعة أكبر.

وقدمت العشرات من الدول الأخرى حظرًا مماثلًا للرحلات الجوية القادمة من المملكة؛ استجابة للمتغير الجديد، الذي انتشر إلى عدة دول أخرى في أوروبا.

وقال المتحدث باسم البلدية ساندوز، إن العديد من الضيوف البريطانيين في منتجع فيربير مكثوا في الحجر الصحي لمدة يوم قبل أن ينطلقوا دون أن يلاحظهم أحد تحت جنح الظلام: "عندما رأى الموظفون صواني الوجبات ظلت كما هي، لاحظوا أن العملاء قد ذهبوا كما لم يتم الرد على المكالمات في الغرف".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن البعض اتصلوا في وقت لاحق بفنادقهم لمعرفة ما إذا كان لا يزال يتعين عليهم دفع ثمن الليالي التي حجزوها.

قال ساندوز، إنه وفقًا لمسح يوم السبت لفنادق منتجعات التزلج، سيظل أقل من 10 أشخاص في الحجر الصحي.

وأضاف ساندوز أخيرا: "لا يمكننا أن نلومهم في معظم الحالات، لقد كان الحجر الصحي غير مقبول، تخيل 4 أشخاص يقيمون في غرفة فندق تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا، لقد غادر السائحون وهم يشعرون بالغضب قليلا من سويسرا، وبإحساس أنهم محاصرون".