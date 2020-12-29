أظهرت العديد من الأبحاث والاستطلاعات، أنه بمجرد إنتاج لقاحات لفيروس كورونا، ستضطر الكثير من الدول لاستخدام رسائل كثيرة لتشجيع الأشخاص الممتنعين عن التطعيم، إذ أسفرت نتائج الأبحاث عن ما يقرب من ربع البالغين في الولايات المتحدة لا يخططون للتطعيم.

ويرى الباحثون، أنه من المهم البدء في فهم نية التطعيم الأساسية وكيفية التواصل بشكل مقنع بشأن أهمية تلقي اللقاح، نظرا لفيضان المعلومات المضللة حول الفيروس وزيادة انعدام الثقة، ولذلك قام أطباء في بعض الدول، بتوثيق لحظة تطعيمهم على منصات التواصل الاجتماعي، لإقناع وطمأنة الممتنعين عن تلقي اللقاح.

ووفقا لموقع «فسيولوجي توداي»، وجد أن الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ينشرون صورًا أثناء تطعيمهم على «فيسبوك» و «تويتر» و «انستجرام»، وشجعت بعض الصور كل من الفضوليين والمتشككين على طرح أسئلة حول التجربة.

كما قامت بعض المؤسسات، مثل: «نورث ويسترن ميديسن»، بتعبئة قسم العلاقات العامة الرسمي، واللجوء لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة قصص العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم أثناء تلقيحهم.

«إذا كانت الصورة تساوي ألف كلمة، فإن آلاف صور التطعيم تضخم نفس الرسالة الأساسية: نحن في الخطوط الأمامية، نحصل على التطعيم الجديد لحماية أنفسنا وأحبائنا ومرضانا.. هل سوف تفعل؟»، ومن خلال هذه الرسالة شجعت بعض المؤسسات الطبية الأشخاص المترددين، كما أنهم استخدموا صور الأطباء كدعاية للتطعيم.

وبسبب المعلومات المضللة حول اللقاحات، انتهى الأمر بالعديد من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى التوصل إلى نفس النتيجة، وهي أنه يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنة وإعلام الجمهور.

ونشر جوناثان تيجرينا طبيب في النظام الصحي بجامعة ميامي، صورة أثناء تطعيمه في يوم 16 ديسمبر، على موقع «انستجرام»، بعد أيام فقط من تلقي التطعيم.

وكتب في منشور مرفق بصورته: بصفتي مصابا بمرض السكري من النوع الأول، وبالتالي شخصًا في خطر متزايد للحصول على نتائج سيئة للغاية في حالة إصابتي بفيروس كورونا، فسوف أنام بشكل أسهل وأتعامل مع وظيفتي كمقدم رعاية صحية أثناء هذا الوباء بثقة متجددة، وحصل منشوره على أكثر من 400 إعجاب.

ويقول تيجرينا، إنه بسبب الصورة التي نشرها، تلقى العديد من الرسائل من قبل المترددين بشأن اللقاح، معلقا: جمعت من محادثاتي أنه كان هناك الكثير من التردد وعدم الثقة والمعلومات الخاطئة حول اللقاح المنتشر، لذلك من خلال النشر عن التحمس للتطعيم، كنت آمل أن أتمكن من تشجيع الناس على التفكير في الأمر وجعل نفسي متاحًا شخصيًا الإجابة على الأسئلة، ومعالجة المخاوف.

ومن جانبها تقول تريشنا نارولا، زميلة صحة السكان في نظام هاريس الصحي في هيوستن تكساس، أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالقصص والكثير من المعلومات المضللة، ونحن نرى تأثير ذلك على ما يعتقده الناس بشأن اللقاح، وكيف يتصرفون، والقرارات التي يتخذونها، والطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك هي المشاركة بالمزيد من القصص حول الحقيقة التي يراها الأطباء والممرضات والعاملين الأساسيين وممارسي الصحة العامة والعلماء كل يوم، وتوثيقها بالصور.