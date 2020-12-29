حملات على المحلات والمطاعم والكافيهات والصيدليات بمناسبة العام الجديد بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بضرورة تنفيذ خطة لحملات المرور والتفتيش على المحلات والمطاعم والأندية، والكافيهات والصيدليات بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد، وذلك لمواجهة الغش والتلاعب والتأكد من الصلاحية للمعروض من السلع والدواء للبيع، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم المرور على 6 منشآت غذائية، وتبين ممارستها النشاط، وذلك بدون ترخيص وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لها، حيث تم تحرير محاضر مخالفات صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم إعدام 130 كجم مواد غذائية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية.

كما تم سحب عينات منها، وإرسالها للمعمل المشترك للتحليلها، فيما أجرى فريق من مفتشي الصيدله بميت غمر، جولة بالمرور على عدد من الصيدليات، أسفر عن ضبط مايقرب من 65 صنف دواء، حيث تم تحريز الكميات التي تم ضبطها من أدوية التخسيس، حيث إنها غير مسجلة بوزارة الصحة.