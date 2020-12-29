 إطلاق حملة تعقيم في شوارع العريش لمجابهة الموجة الثانية من كورونا - بوابة الشروق
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إطلاق حملة تعقيم في شوارع العريش لمجابهة الموجة الثانية من كورونا

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 4:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 4:39 م

أطلقت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة التطهير والتعقيم للشوارع والمحال التجارية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا.

 

ووجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الجهات المختصة بإطلاق الحملة من أمام البنك الأهلي بالعريش لتشمل الشوارع والميادين والمتاجر تباعًا، من خلال استنفار جميع طاقات الجهات الصحية ومجالس المدن وفرق المتطوعين ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

من جهتها سجلت مديرية الصحة بشمال سيناء 5 حالات إيجابية أصيبت بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، وفقًا البيان الصادر، وتسجيل 8 حالات شفاء، وبلغت الحالات تحت العلاج 26 حالة وعدد حالات العزل المنزلي 184 حالة.

 


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