مثَّل 2020 عام «العودة» لأبرز الإعلاميين والظهور مرة أخرى إما على الشاشة المحلية أو العربية، بعد التوقف لفترة من الوقت بناء على قرار شخصي من البعض أو بقرار من المجلس الأعلى للإعلام للبعض الآخر.

وترصد «الشروق» خلال السطور التالية أبرز الإعلاميين الذين عادوا إلى الشاشة خلال عام 2020:

- لميس الحديدي.. العربية ثم ON

بعد غياب عامين عن الشاشة المصرية، عادت الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامجها «كلمة أخيرة» عبر فضائية «ON»، بعد عام قضته في تقديم برنامج «القاهرة الآن» على فضائية «الحدث العربية».

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، شهر سبتمبر الماضي، انضمام «الحديدي» رسميًا لقناة «ON»، ونشر مرسي، صورة تجمعه بالإعلامية، معلقًا عليها: «لميس الحديدي قريبًا على قناة «أون».

- أسامة كمال.. بعد عام يظهر عبر «المحور»

تعاقد الإعلامي أسامة كمال لتقديم برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، ليعود من خلاله إلى الشاشة بعد أقل من عام على مغادرته برنامج «مساء dmc» أغسطس ٢٠١٩.

ونشر الدكتور حسن راتب مالك القناة صورة تجمعه بـ«كمال» أثناء توقيع العقد، وعلق عليها قائلا: «الإعلامي أسامة كمال نجم في سماء الإعلام المصري يسطع على المحور في إطلالة جديدة متطورة».

وفي الخامس من ديسمبر 2020، بحث المجلس الأعلى للإعلام الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد البرنامج ومقدمه أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف «كمال» لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

وتظلم الإعلامي أسامة كمال، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قرار وقفه عن تقديم برنامجه على قناة «المحور» لمدة أسبوعين، وعاد مرة أخرى لتقديم البرنامج بعد انتهاء المدة التي أقرها المجلس للوقف.

- إبراهيم عيسى.. حديث القاهرة

عاد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى شاشة «القاهرة والناس» لتقديم برنامج «حديث القاهرة»، والذي يتضمن عرض فقرات متنوعة ومهمة عن مواجهة الأفكار المتطرفة.

ويكشف الكاتب الصحفي الكثير من أسرار الجماعات الإرهابية، منذ نشأتها وتطورها على مر السنوات الطويلة الماضية، حيث يأتي البرنامج بعد نجاح عيسى في برنامج «أصل الجماعة»، الذي عرض على قناة «ON».

يُذكر أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، سبق له تقديم العديد من البرامج على شاشة القاهرة والناس من أبرزها «هنا القاهرة»، و«مع إبراهيم عيسى»، فضلًا عن تجارب تليفزيونية على شاشات مصرية، وعربية أخرى.

- خيري رمضان.. عبر القاهرة والناس

أعلنت فضائية «القاهرة والناس» عن التعاقد مع الإعلامي خيري رمضان للظهور على القناة ضمن برنامج «حديث القاهرة» بعد فترة من الغياب، حيث يناقش البرنامج العديد من القضايا الهامة والشائكة والتي تهم المواطن المصري ويسلط الضوء على المشروعات القومية والمدن الجديدة والجهود التي تبذلها الحكومة.

وقدم «رمضان» خلال مسيرته الإعلامية العديد من التجارب البرامجية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، على رأسها برنامج «البيت بيتك» والذي يعتبر أول توك شو على الشاشات المصرية وأجرى عشرات اللقاءات الهامة مع الوزراء والمسئولين.

- معتز الدمرداش.. عودتان

كشفت قناة «المحور»، يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس، عن التعاقد مع الإعلامي معتز الدمرداش، ليعود إلى برنامج «90 دقيقة» بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته في 30 سبتمبر 2017.

ولم يمضِ شهر ونصف، حتى غادر «الدمرداش» البرنامج مرة أخرى، وانضم لقناة «الشرق» الإخبارية العربية، حيث يقدم برنامج «الارتداد شرقًا» وهو عبارة عن تحليل سياسي للأخبار الجارية اليومية على المستوى الدولي.

- محمد شردي عبر «الحياة»

أعلن المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام الكاتب الصحفي محمد شردي إلى فريق مقدمي برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة».

ويحمل «شردي» خبرات متنوعة في الصحافة والإعلام والسياسة والبرلمان على مدار 35 عامًا، وشارك في تقديم العديد من البرامج منها «القاهرة اليوم» مع الإعلامي عمرو أديب، و«على الهواء».

- باسم يوسف بعيدا عن لونه السابق

بعيدًا عن الطابع السياسي الساخر، عاد الإعلامي باسم يوسف لتقديم برنامج «اسأل باسم» على قناة «الشرق» الإخبارية العربية، والذي يتسم بالحديث عن الأنظمة الغذائية الصحية، والاتجاه نحو النباتية.

ويتحدث برنامج باسم يوسف عن النظام الغذائي النباتي وما يثار من شائعات حول أضرارها وعدم صحتها للجسم، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن تناول الوجبات السريعة، والتي تكون مغرية للبعض.

- ريهام سعيد تعود للنهار

تعاقدت المذيعة ريهام سعيد، مع قنوات «النهار» لتعود مرة أخرى للشاشة بعد انتهاء مدة الإيقاف التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام نهاية أغسطس 2019، بمنعها لمدة عام من الظهور على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك على خلفية انتقادها لـ«مريضات السمنة» في برنامج «صبايا» الذي كانت تقدمه حينها على قناة «الحياة».

وأثارت ريهام سعيد غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها «صبايا الخير»، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب، ما دفع المجلس الأعلى للإعلام إصدار قرار بوقف بث البرنامج لحين التحقيق معها.

ومثلت ريهام للتحقيق، ووافق المجلس من جديد على بث البرنامج ولكن وفقُا للمعايير الواجب العمل بها دون إثارة للجدل أو استفزاز مشاعر المشاهدين؛ لتعود بعد ذلك لتقديم البرنامج مرة أخرى.