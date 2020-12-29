فصائل فلسطينية مسلحة تطلق مناورة دفاعية مشتركة لأول مرة في قطاع غزة

أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في غزة اليوم الثلاثاء مناورة مشتركة تعد الأولى من نوعها في القطاع وتتضمن تجارب لإطلاق قذائف صاروخية وتدريبات بالذخيرة الحية.

وتحمل المناورة اسم "الركن الشديد" بمشاركة 12 جناحا عسكريا لفصائل حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى.

وتم بدء المناورة التي ستستمر عدة ساعات بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه البحر.

وقال بيان صدر عن "الغرفة المشتركة" للأجنحة العسكرية إن المناورات "دفاعية للتأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف".

وأضاف البيان أن "قيادة المقاومة جاهزة لخوض أية معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا، ولن نقبل بأن يتغول العدو على أهلنا، وقرارنا موحد في خوض أية مواجهة".

وتابع البيان أن "رسالة مقاومتنا لكل العالم، بأن كلمتنا ستظل هي الفصل ولن تغير اتفاقيات العار وحفلات التطبيع الخائبة شيئاً على الأرض" وذلك في إشارة إلى إقامة دول عربية علاقات رسمية مع إسرائيل مؤخرا.

وتم الإعلان عن إخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية التابعة لوزارة الداخلية في غزة خلال إجراء المناورة وانتشار لعناصر "المقاومة" والأجهزة الأمنية والشرطية.

وشنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة منذ عام 2008 حتى صيف عام 2014 فضلا عن عشرات جولات التوتر مع الفصائل المسلحة.