إغلاق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط بسبب الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط لوجود شبورة.وأهابت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.