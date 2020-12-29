الإمارات: لقاح سينوفارم يحمي 100% ضد حدوث إصابات متوسطة وشديدة بكورونا

قال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عمر الحمادي، إن لقاح سينوفارم الصيني حقق نتائج إيجابية، في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، أضاف «الحمادي» أن نسبة فاعلية اللقاح الصيني بلغت 86%؜، قائلًا إن النتائج الأولية أظهرت وجود حماية 100%؜ ضد حدوث إصابات متوسطة وشديدة بفيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 81 مليون إصابة.