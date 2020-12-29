قبل أيام قليلة من انتهاء العام الجاري، نشر موقع «Business Insider» الأمريكي، تقريرًا عن أغنى عشر شخصيات في العالم، خلال عام 2020.

وتضمن هذا التقرير قائمة بأغنى عشر شخصيات في العالم، وصافي ثرواتهم، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى عنهم.

• جيف بيزوس

جاء في المركز الأولى بقائمة أغنى عشر شخصيات في العالم خلال عام 2020، المدير التنفيذي لشركة «Amazon»، جيف بيزوس، حيث تم تصنيفه كأغنى شخص على وجه الأرض.

وتبلع ثروة بيزوس 186.6 مليار دولار، وتمكن من تحقيق أرباح هائلة، في ظل جائحة فيروس كورونا، مع زيادة حجم المبيعات عبر الإنترنت.

• إيلون ماسك

جاء في المركز الثاني، مؤسس شركة «Tesla» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، حيث يبلغ صافي ثروته 147.7 مليار دولار.

وأصبحت شركة «Tesla» هي الأعلى قيمة في العالم، برأس مال سوقي قدره 342 مليار دولار.

• برنارد أرنو

جاء مالك مجموعة «LVMH» العملاقة للموضة، برنارد أرنو، في المركز الرابع بالقائمة، حيث تبلغ ثروته الصافية 144 مليار دولار.

ونجح برنارد أرنو في الوصول إلى هذا المركز المتقدم، من خلال تجارته عبر إمبراطوريته العملاقة التي تضم أكثر من 70 علامة تجارية.

• بيل جيتس

تبلغ ثروة مؤسس شركة «Microsoft»، بيل جيتس، 119.1 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة في قائمة أغنى شخصيات العالم في 2020.

وكان بيل جيتس قد باع الجزء الأكبر من حصته بالشركة، حيث لم يعد يمتلك سوى 1% فقط من الأسهم.

• مارك زوكربيرج

يأتي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرج، في المرتبة الخامسة، بقائمة أغنى شخصيات العالم.

وتقدر ثروة مارك زوكربيرج 99 مليار دولار، ويعتبر أصغر ملياردير في العالم.

• لاري إليسون

جاء المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «Oracle»، لاري إليسون، في المركز السادس بالقائمة، بثروة صافية تقدر بـ88.1 مليار دولار.

وحصل لاري إليسون، على هذه الثروة من شركة البرمجيات «Oracle»، التي شارك في تأسيسها عام 1977.

• وارن بافت

جاء مدير شركة «Berkshire Hathaway»، وارن بافت، في المركز السابع، بإجمالي ثروة قدرت بـ84.1 مليار دولار.

ويعتبر وارن بافت أحد أكثر المستثمرين نجاحًا في العالم، حيث تدير شركته أكثر من 60 شركة.

• لاري بايج

تبلغ ثروة المؤسس المشارك بمحرك البحث «Google»، لاري بايج، نحو 75.3 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثامنة بين أغنى الشخصيات في العالم.

• موكيش أمباني

يبلغ صافي ثروة الرئيس المؤسس لشركة «Reliance Industries»، موكيش أمباني، 74.4 مليار دولار.

ويدير موكيش أمباني، أكبر شركات النفط والغاز في الهند، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات ذات الشعبية الأكبر هناك.

• ستيف بالمر

جاء في المركز العاشر والأخير بقائمة أغنى شخصيات العالم في 2020، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «Microsoft»، ستيف بالمر.

وتقدر ثروة ستيف بالمر بـ74 مليار دولار، وفي عام 2018 استثمر 59 مليون دولار في شركة البرمجيات «Social Solutions».