أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتراجع سعر صرف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين توقعات تراجع الطلب على المدى القصير، وفي الوقت نفسه آفاق التعافي في المستقبل مع التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا.



ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك لتتجاوز 48 دولارا للبرميل، بعد تراجعها بـ1.3% أمس. ويعزز انخفاض سعر الدولار من جاذبية سلع مثل النفط التي يتم تسعيرها بالدولار.



كما استفادت الأسعار من تحسن الثقة في السوق بشكل عام بعدما وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة شيكات التحفيز للمواطنين من 600 دولار إلى 2000 دولار، بعدما وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس الأول الأحد على مشروع قانون للتحفيز والإغاثة من تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900 مليار دولار.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير 0.9% إلى 48.06 دولار للبرميل قرب الثامنة صباحا بتوقيت لندن.



كما ارتفع خام برنت تسوية فبراير 0.9% إلى 51.33 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد انخفاضه بنسبة 0.8% أمس.



ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر فبراير.