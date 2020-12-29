ضبط 83 صنف أدوية مهربة وغير مسموح بتداولها وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط 83 صنف دواء من الأدوية المهربة وغير مسموح بتداولها، وسيئة التحزين، وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم، أن محاولة شرائية لأحد الأدوية المستوردة كشفت عن تخزين أدوية مهربة غير مسموح بتداولها داخل سيارة بالقرب من أحدى الصيدليات.

ووفقا للتكليفات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الاسكندرية، تم شن حملة مكبرة، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حيث تم تنظيم حملة مكبرة لمتابعة ظاهرة الأدوية المغشوشة، منتهية الصلاحية، والمهربة بمنطقة محرم بك، بمشاركة مباحث تموين وسط، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، وإدارة تموين وسط، وجهاز حماية المستهلك، بتنظيم معاون رئيس حي وسط للخدمات؛ ومشاركة إدارة المتابعة بالحي.

وتم خلال الحملة، التفتيش على إحدى الصيدليات بشارع قنال السويس تقاطع شارع ترعة المحمودية، وتم ضبط أدوية مستوردة ومهربة وغير مسجلة وغير مسموح بتداولها داخل السوق المصري، وأدوية في ظروف تخزين غير جيدة (عدد 4 أصناف)، والعثور على أدوية خارج عبواتها الأصلية، ومستلزمات بدون فواتير (عدد 2 صنف، عبارة عن صنف دوائي و23 علبة كمامات)، بإجمالي 12 صنف، وتم تحرير محضر جنحة صحية بقسم محرم بك، وتحريز الأصناف وعمل محضر التحريز اللازم.

كما تم عمل محاولة شرائية لصنف مستورد من إحدى الصيدليات بشارع منشا من قبل أحد المشاركين من جهاز حماية المستهلك، وتم البيع، وبناء عليه تم الدخول الي الصيدلية، والتفتيش وضبط وتحريز عدد 28 صنف دوائي، منها: أدوية مستوردة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مسموح بتداولها في السوق المصري، عدد 22 صنف، وأدوية في ظروف تخزين غير جيدة 6 اصناف، بإجمالي 28 صنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنحة صحية للصيدلية بقسنم محرم بك، وتحريز المضبوطات بعدد 2 كرتونة، وختمها بالجمع الأبيض .

كما تبين خلال المحاولة الشرائية من الصيدلية السابق ذكرها، قيام أحد الأشخاص بإحضار الدواء المستورد الذي تم بيعه من داخل سيارة بالشارع بالجهة المقابلة للصيدلية؛ وتم فتح العربة بمعرفة الشخص المذكور، حيث تم ضبط عدد 33 صنف داخل شنطة سوداء، عبارة عن أدوية مستوردة، وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالسوق المصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات.