 الصحة الأسبانية: وفيات كورونا في البلاد تجاوزت الـ 50 ألف حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الأسبانية: وفيات كورونا في البلاد تجاوزت الـ 50 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 7:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 - 7:00 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز الـ 50 ألف حالة.
وسجلت السلطات الصحية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، 24462 إصابة منذ يوم الخميس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى قرابة 1.88 مليون حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة يوم أمس ليصل إلى 50122 وفاة، ما يعتبر رابع أكبر حصيلة في أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.
يأتي ذلك بعد أن انطلقت في إسبانيا أمس الأول حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا باللقاح الذي قامت بتطويره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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