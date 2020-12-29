مجلس المجتمعات المسلمة: كورونا وجهت المؤسسات التعليمية نحو التحول الرقمي

قال محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إن جائحة كورونا التي واجهها العالم، أسهمت في إسراع المؤسسات التعليمية والجامعات سواء العربية أو الإسلامية أوالعالمية نحو التحول الرقمي، والاعتماد على نظم وأساليب تكنولوجية متطورة للتغلب على حالة التوقف والإغلاق التي واجهتها.

وأكد البشاري - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الافتراضي بعنوان (الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات) والذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية - أهيمة الرقمنة والتي صارت الوسيلة الوحيدة لإيصال المعلومة، وإبقاء الطلاب على تواصل تام ومستمر مع العملية التعليمية خصوصًا في مراحل التعليم العالي.

وأضاف: "أن هناك العديد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي ناقشت قبل ظهور كورونا مستقبل التعليم والتحول الرقمي، إلا أن الجائحة جاءت لتفرض على جميع المؤسسات التعليمية الرقمنة".

وأوضح أن الطلاب تعودا على هذا النظام الجديد - الرقمي - وانغمسوا في وسائل التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي يناقشها المؤتمر على رأسها العملية التربوية والتعليمية ومدى تكييفها مع الرقمنة، وكيف يمكن إيصال المعلومة إلى الطلاب.

وأشار إلى ضرورة سن تشريعات في تعمل على مصاحبة مابعد التحولات الرقمية، متمنيًا خروج المؤتمر بتوصيات عملية تمكن رابطة الجامعات الإسلامية واتحاد الجامعات العربية والمشرعين من أخذ الخطوات العملية لمصاحبة مابعد التحولات الرقمية.