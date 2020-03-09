تقرير: بيلاروس تتفق مع روسيا بشأن شحنات النفط والغاز في 2021

وافقت بيلاروس على شروط "جيدة" مع روسيا بشأن شحنات النفط والغاز الطبيعي في عام 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) نقلا عن رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن جولوفتشينكو قال، دون الخوض في تفاصيل الأسعار أو الكميات: "كالمعتاد، تصاحب المحادثات من أي نوع مساومة معينة حول الشروط؛ لكن من حيث المبدأ، انتهى كل شيء بشروط جيدة ومربحة لبيلاروس".

ورفض متحدث باسم شركة بيلنفتخيم البيلاروسية الحكومية التعليق على الاتفاق.

وعلق جولوفتشينكو أيضا بشأن المحطة النووية الجديدة في بيلاروس، قائلا إن بدء الوحدة الأولى سمح لبيلاروس بتوفير ما يقرب من 750 دولارا في اليوم تنفق على واردات الغاز.